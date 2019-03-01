، "الكلباني": كنت أرى حُرمة الغناء ثم غيّرت رأيي.. ولست أسمعه ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال لبرنامج "ترند": "البلوك" شغال في "تويتر".. ولم أصادف معجبات

نفى الداعية الشيخ عادل الكلباني، إمام المسجد الحرام سابقاً، سماعه الأغاني؛ معتبراً أنه ليس هناك عيب في أن يغير الإنسان آراءه.

وتساءل "الكلباني": ما المشكلة؟ كنت أرى حرمة الغناء ثم غيّرت رأيي.

وأضاف خلال حديثه أمس لبرنامج "ترند السعودية": بيان الحكم بالغناء لا يعني ممارسته.

وأردف: هناك من سيركب الموجة، وستظهر الكثير من الآراء المخفية وهذا تطور محمود.

ونفى "الكلباني" ما يشاع عن قوله بتحريم زيارة مدائن صالح، وقال: لم أتحدث عنها مطلقاً، لا زين ولا شين.

ورداً على اتهامه بالإطالة في الصلاة، قال "الكلباني": هذا كلام باطل، وأكتفي بقراءة وجهين في الركعة الأولى ووجه في الركعة الثانية.

وأضاف: الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ 100 آية، وأبو بكر رضي الله عنه قرأ سورة البقرة كاملة.

ونفى تراجعه عن الربط بين "السلفية وداعش"؛ موضحاً أن حضوره لبطولة البلوت، حضور شرفي، وأنه لا يوجد دليل واحد على التحريم.

واعتبر أن إدخال اللغة الصينية في المناهج "أمر صعب"، وإن كان غير ممنوع شرعاً.

وقال "الكلباني": "تويتر" لم يصنعني؛ بل "غثني"، والبلوك شغال في "تويتر".. ولم أصادف معجبات.