، بعد توجيه "مشعل بن ماجد".. ضبط 10 مطاعم ومقاهٍ بجدة و26 مخالفاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - جولة تفقدية ولحوم فاسدة ومجهولة.. وتشديد على تطبيق النظام بحده الأعلى

عقب توجيه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، بتشكيل فريق عمل من عدة جهات حكومية مختصة للقيام بزيارات تفقدية على بعض المطاعم والمقاهي لضبط مخالفاتها وتطبيق النظام بحقها، أسفرت الجولة التفقدية الأولى عن العديد من التجاوزات.

وتم من خلال الجولة التفقدية ضبط (١٠) مواقع ما بين مطاعمٍ ومقاهٍ انحصرت مخالفاتها في ما يتعلق بالصحة العامة كاستخدام مواد منتهية الصلاحية ولحوم فاسدة مجهولة المصدر وعدم وجود كروت صحية لعدد كبير من العاملين بها، كما نتج عن الزيارة ضبط (٢٦) مخالفًا لنظاميّ الإقامة والعمل.

فيما أهابت محافظة جدة بجميع المطاعم ومن في نطاقها بالالتزام بالاشتراطات الصحية والنظامية، مشددة على أن النظام سيطبّق بحدّه الأعلى على المتهاونين والمقصرين، معتبرة سلامة وصحة الإنسان فوق كل اعتبار.