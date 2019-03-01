، مكاتب العمل بالرياض تضبط 210 مخالفات وتنذر 117 منشأة ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال تنفيذ 3030 زيارة تفتيشية شملت العاصمة ومحافظاتها

أسفرت 3029 زيارة تفتيشية نفذتها مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في العاصمة ومحافظاتها وبالتعاون مع الجهات المعنية، عن ضبط 211 مخالفة وإنذار 117 منشأة.

وشملت الحملات التفتيشية المفاجئة العاصمة ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية، إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، واستهدفت المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها.

من جهة أخرى، نفذ مكتب عمل الرياض مساء الاثنين الماضي بالمشاركة مع الجهات الشريكة "المرور والدوريات الأمنية و الضبط الميداني حملة استهدفت قطاع الاتصالات بـ "حي النظيم".

وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات والقبض على 14 وافدًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل، قبل اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهم.

وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف السيالي، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة.

ودعا المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معاً للرصد" عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911".