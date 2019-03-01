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تحت عنوان "هزيمة مذلة لبروكسل ضد السعودية"، أفردت "فايننشال تايمز"، تقريراً عن فشل القائمة السوداء لغسل الأموال والمخطط لها من بروكسل لوضع السعودية ضمنها، بعد معارضة شبه إجماعية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معها دبلوماسية سعودية نجحت في إعادتها للمربع صفر.
ونقلت "فايننشال تايمز" عن دبلوماسيين أوروبيين أن 27 من 28 دولة تقودها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا، حظرت نشر القائمة التي أثارت غضب واشنطن والرياض.
وتعني قوة الدول المعارضة أن المفوضية الأوروبية سوف تضطر إلى إعادة النظر في مسودة قائمة تضم 23 إقليماً من خارج الاتحاد الأوروبي، يعتبر أنها فشلت في مكافحة غسيل الأموال.
ووفقاً لـ"فاينانشيال تايمز"؛ فإن الحكومات التي كانت حتى يوم الخميس تعترض على قائمة اللجنة تقول إنها لم توضع في "عملية شفافة وذات مصداقية".
وأوضح التقرير أن دعم 27 حكومة ضد القرار؛ يعني بلوغ الحد الأدنى لأغلبية مؤهلة لاستخدام حق النقض "الفيتو" في القائمة؛ وهو ما يعني أن اللجنة ستضطر للعودة إلى العمل مع الحكومات للتوصل إلى منهجية شفافة، حسبما قال مسؤول بالهيئة.
"مؤامرة القائمة السوداء".. السعودية تنتصر وهزيمة مذلة لـ"بروكسل"محمد البقمي الخليج 365 2019-03-01
تحت عنوان "هزيمة مذلة لبروكسل ضد السعودية"، أفردت "فايننشال تايمز"، تقريراً عن فشل القائمة السوداء لغسل الأموال والمخطط لها من بروكسل لوضع السعودية ضمنها، بعد معارضة شبه إجماعية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معها دبلوماسية سعودية نجحت في إعادتها للمربع صفر.
ونقلت "فايننشال تايمز" عن دبلوماسيين أوروبيين أن 27 من 28 دولة تقودها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا، حظرت نشر القائمة التي أثارت غضب واشنطن والرياض.
وتعني قوة الدول المعارضة أن المفوضية الأوروبية سوف تضطر إلى إعادة النظر في مسودة قائمة تضم 23 إقليماً من خارج الاتحاد الأوروبي، يعتبر أنها فشلت في مكافحة غسيل الأموال.
ووفقاً لـ"فاينانشيال تايمز"؛ فإن الحكومات التي كانت حتى يوم الخميس تعترض على قائمة اللجنة تقول إنها لم توضع في "عملية شفافة وذات مصداقية".
وأوضح التقرير أن دعم 27 حكومة ضد القرار؛ يعني بلوغ الحد الأدنى لأغلبية مؤهلة لاستخدام حق النقض "الفيتو" في القائمة؛ وهو ما يعني أن اللجنة ستضطر للعودة إلى العمل مع الحكومات للتوصل إلى منهجية شفافة، حسبما قال مسؤول بالهيئة.
01 مارس 2019 - 24 جمادى الآخر 1440
04:15 PM
معارضة غالبة من الاتحاد الأوروبي تعيد أوراق غسيل الأموال للمربع صفر
تحت عنوان "هزيمة مذلة لبروكسل ضد السعودية"، أفردت "فايننشال تايمز"، تقريراً عن فشل القائمة السوداء لغسل الأموال والمخطط لها من بروكسل لوضع السعودية ضمنها، بعد معارضة شبه إجماعية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي معها دبلوماسية سعودية نجحت في إعادتها للمربع صفر.
ونقلت "فايننشال تايمز" عن دبلوماسيين أوروبيين أن 27 من 28 دولة تقودها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا، حظرت نشر القائمة التي أثارت غضب واشنطن والرياض.
وتعني قوة الدول المعارضة أن المفوضية الأوروبية سوف تضطر إلى إعادة النظر في مسودة قائمة تضم 23 إقليماً من خارج الاتحاد الأوروبي، يعتبر أنها فشلت في مكافحة غسيل الأموال.
ووفقاً لـ"فاينانشيال تايمز"؛ فإن الحكومات التي كانت حتى يوم الخميس تعترض على قائمة اللجنة تقول إنها لم توضع في "عملية شفافة وذات مصداقية".
وأوضح التقرير أن دعم 27 حكومة ضد القرار؛ يعني بلوغ الحد الأدنى لأغلبية مؤهلة لاستخدام حق النقض "الفيتو" في القائمة؛ وهو ما يعني أن اللجنة ستضطر للعودة إلى العمل مع الحكومات للتوصل إلى منهجية شفافة، حسبما قال مسؤول بالهيئة.
، "مؤامرة القائمة السوداء".. السعودية تنتصر وهزيمة مذلة لـ"بروكسل" ،
المصدر : الخليج 365
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