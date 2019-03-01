بالفيديو: أمين جدة يكشف عن فضيحة المقاولين أمام منزله.. قدام باب بيتي حفرة مسفلتة بتراب مرشوش بزيت

استعرض أمين محافظة جدة صالح التركي تجاوزات ومخالفات المقاولين وتهاونهم في إصلاح ما يتم إتلافه خلال تنفيذهم المشاريع وعدم تعاونهم.

وقال في جلسة حوار بعنوان “الشراكة بين القطاع العام والخاص ودور المقاولين” إن “أرامكو” ربّت المقاولين وأصبحت الجودة مميزة وأصبح السعر مميزاً – في إشارة منه إلى جودة المشاريع التي تقوم بتنفيذها شركة “أرامكو” مقارنة بما ينفذه المقاولون.

ودلل التركي على تجاوزات وفشل المقاولين بمثال عملي له شخصياً، وهو أن حفرة كانت أمام منزله تم سفلتتها مؤخراً، واكتُشف لاحقاً أنه تم سفلتتها بـ “تراب” مرشوش بزيت.

يُذكر أن أمين جدة قد اتهم غالبية المقاولين بأنهم سبب دمار بيئة المحافظة، مشيراً إلى أنه سيتم التشهير بالمخالفين منهم، وأكد أن الأمانة تعمل الآن على أن تتولى هي مشاريع الصيانة والتشغيل بدلاً من طرحها للمقاولين.