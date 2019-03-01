الجهني: نودع الشتاء بموجة باردة معتبرة ذروتها اليوم وتستمر أياماً عدة

قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني: عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية والتي تركّز على منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية، من المتوقع أن تستقبل المنطقة موجة باردة قد نودّع معها شتاء هذا العام، وتؤثر على أجزاء من المملكة العربية السعودية قادمة من العروض العليا، وتؤثر بشكل مباشر على الشمالية والشمالية الغربية والوسطى وشمال وسط الغربية والشرقية والمرتفعات عامة وتستمر أياماً.

وأبان “الجهني”: من المتوقع بداية وصول الرياح الباردة بشكل ملحوظ هذه الليلة، واليوم الجمعة سوف يكون هناك انخفاض حقيقي لدرجات الحرارة بمشيئة الله.

وأضاف “الجهني”: من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة هذه الليلة حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة للصفر المئوي (الحدود الشمالية، الجوف، وأجزاء من منطقة تبوك وما حولها)، وحول ثلاث درجات على حائل وشمال القصيم وشمال الرياض) بينما الوسطى وشمال شرق المملكة باتجاه حفر الباطن حول خمس درجات.

تابع: وتنخفض أكثر خارج البنيان وفي المناطق المرتفعة، وتمتد بعدها نحو الشرقية وشمال الغربية وما حولها، وتتعمق بشكل متوسط لوسط الغربية بدرجات حول (16) درجة باتجاه مكة وجدة وما حولها، بينما أثرها على السواحل الجنوبية الغربية محدوداً وبشكل عام ستكون فترات الليل وساعات الصباح الأولى باردة والصقيع وارد على شمال المملكة خاصة في المناطق المفتوحة.

وأردف “الجهني” من المتوقع نشاط الرياح السطحية الشمالية الباردة اليوم الجمعة على أجزاء واسعة من المنطقة الشمالية والوسطى والشرقية تعمل على إثارة الأتربة وموجات غبارية كثيفة على نطاق واسع لذلك يفضّل تأجيل التنزه والمناسبات الخارجية مساء اليوم الجمعة.

ونبّه “الجهني” إلى استخدام وسائل التدفئة وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة للأطفال وكبار السن وأكد على ارتداء الكمامات لمرضى الجهاز التنفسي ونصح بعدم الخروج من المنزل أثناء نشاط الموجة الغبارية المتوقعة غداً.