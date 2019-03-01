تفاصيل صادمة في جريمة ناحر زوجته بجازان.. والكشف عن معلومات جديدة عن الجاني

كشفت مصادر ملابسات جديدة وصادمة عن الجريمة البشعة التي وقعت في محافظة بيش شمال جازان، حين أقدم مواطن على قتل زوجته.

وأوضحت المصادر وفقاً لموقع “سبق”، أنه في وقت متأخر من الليلة الماضية، وجد أشخاص مركبة على منحدر جبلي في جبل منجد بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، وبها طفل وطفلة أخرى تبكي وفي حالة نفسية سيئة، وعند سؤالها عن قائد المركبة قالت إن والدها قد نزل إلى أسفل المنحدر وكان في السيارة آثار دماء.

وأشارت المصادر إلى أن الدمام الموجودة بالسيارة أثارت الشبهات، وبادرت الطفلة وهي تبكي تقول للأشخاص “أبي قتل أمي في بيش”، مما استدعى نزول الأشخاص للمنحدر، والبحث عن الأب حتى تم العثور عليه وهو يصرخ يريد الهرب.

وباشرت شرطة محافظة هروب الواقعة واستجوبت المتهم، وعلى الفور تم إحالته إلى جهة الاختصاص، وبدأ فريق البحث الجنائي جهوداً حثيثة للعثور على الجثة حتى الوصول لموقعها قرب مبنى قيد الإنشاء بالقرب من حديقة المطعن في المحافظة.

الجدير بالذكر أن الجاني متقاعد، ولديه أحد عشر من الأبناء والبنات، ويسكن في إحدى المحافظات الشرقية لمنطقة جازان، وقد نفذ جريمته بطريقة بشعة وحاول الاختباء.