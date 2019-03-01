سعودي يتعرض لعملية نصب في الكويت أمام فندق بـ«حي المرقاب»

تعرض مواطن سعودي لعملية نصب واحتيال في الكويت، وتحديدًا في حي المرقاب؛ حيث ادعى شخص أنه من جهة أمنية، وأخذ منه 800 دينار كويتي حتى لا يقوده إلى مركز الشرطة.

وأوضح المواطن -في بلاغ إلى الجهات الأمنية بالكويت- أن شخصًا استوقفه أمام فندق في المرقاب، وحصل منه على مبلغ 800 دينار مقابل أن يتركه في حاله.

وتابع المواطن في بلاغه، أنه لدى نزوله من أحد الفنادق بالمرقاب، أظهر له أحد الأشخاص هوية أمنية، وأخبره أنه ضابط في جهاز أمن الدولة.

وأخبره بأنه يعرف كل تحركاته منذ دخوله الكويت حتى اللحظة، وطلب منه مبلغًا من المال مقابل عدم إلقاء القبض عليه.

وأضاف المواطن أنه توجه مع هذا الشخص إلى أقرب ماكينة صرف آلي، وسحب له 800 دينار، وسلمها له.

وقال المواطن إنه أقدم على هذه الخطوة لخوفه من الدخول في متاهات روتينية، وحتى يتخلص من هذا الشخص.

وذكر مصدر أمني كويتي أن المواطن السعودي شعر بأنه تعرض لعملية نصب، وعندما حكى ما حدث معه لأصدقائه، نصحوه بتقديم بلاغ للشرطة، وهو ما حدث بالفعل؛ حيث سجل قضية سرقة وانتحال صفة رجل أمن.