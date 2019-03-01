شركة تأمين تعلن 5 أسباب للحوادث المرورية بمناطق المملكة

أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين، اليوم الجمعة، أن إحصاءاتها كشفت أبرز 5 مسببات للحوادث المرورية البسيطة في جميع مناطق المملكة، التي تم رصدها خلال عام 2018.

وأوضحت الشركة -عبر موقعها الإلكتروني- أن الانحراف المفاجئ جاء في المرتبة الأولى، يليه عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، في حين أظهرت الإحصائية أن الرجوع إلى الخلف هو السبب الثالث للحوادث المرورية البسيطة، والانشغال بالجوال عن القيادة في المرتبة الرابعة، وفي المرتبة الخامسة والأخيرة كانت مخالفة الأفضلية.

وأشارت المديرة العامة للاتصال المؤسسي والتسويق في الشركة مها الشنيفي، إلى أن الشركة تلعب دورًا أساسيًّا في تقديم خدمات المساندة المرورية لأكبر شريحة من المجتمع في المملكة، من خلال منظومة متكاملة طورتها الشركة لتسهيل عملية مباشرة الحوادث.

وأضافت الشنيفي أن الشركة تركز في حملاتها على مختلف القنوات الرقمية والإعلامية، كما تتعاون -انطلاقًا من مسؤوليتها الاجتماعية- مع عدد من الجهات المدنية والرسمية لنشر الوعي المروري.

وكانت شركة نجم قد أطلقت العديد من الحملات على نحوٍ منظم ومدروس، واستهدفت كافة الفئات العمرية والشبابية على نحو خاص، تضمنت إرشادات حول كيفية التعامل مع الحادث بعد وقوعه.

وتؤكد الشركة حرصها الدائم على تحقيق السلامة المرورية ‏لمستخدمي الطرق، والحد من الحوادث من خلال منظومة متكاملة، وهي تعمل عبر فريق عمل متخصص على تحليل البيانات والمعلومات التي تمتلكها في هذا الإطار، وعلى مدار الساعة، بهدف توفير خدمات المساندة المرورية‎.

وأكدت الشركة ضرورة اتباع قواعد المرور والتعليمات والإرشادات التوعوية التي تنشرها؛ نظرًا إلى الدور المحوري الذي تمثله في نشر ثقافة السلامة المرورية، سعيًا إلى تحقيق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق والحد من الحوادث من خلال منظومة متكاملة بتقديم خدماتها المبتكرة ‏على أوسع نطاق‎ ‎لكافة المواطنين والمقيمين والزائرين.