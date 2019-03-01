السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يختتم مشروع رصف مجرى عديد الشمالي بمديرية تريم



تريم 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع رصف مجرى عيديد الشمالي بمدينة تريم في محافظة حضرموت.

وشمل المشروع الذي تم تنفيذه على مدى ثلاثة أشهر رصف مجرى عيديد الشمالي و بناء حمايات حجرية ورصف مجرى السيول وإزالة المخلفات الصلبة.

ويأتي المشروع ضمن مشاريع تحسين سبل العيش وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.

// انتهى //

16:59ت م

0075



تريم 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واساختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع رصف مجرى عيديد الشمالي بمدينة تريم في محافظة حضرموت.وشمل المشروع الذي تم تنفيذه على مدى ثلاثة أشهر رصف مجرى عيديد الشمالي و بناء حمايات حجرية ورصف مجرى السيول وإزالة المخلفات الصلبة.ويأتي المشروع ضمن مشاريع تحسين سبل العيش وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود.// انتهى //16:59ت م0075

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