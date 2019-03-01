السعودية اليوم / الأمير مشعل بن ماجد يوجه بتشكيل فريق عمل من عدة جهات حكومية للقيام بزيارات تفقدية على المطاعم والمقاهي



جدة 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، خلال الأيام الماضية بتشكيل فريق عمل من عدة جهات حكومية مختصة للقيام بزيارات تفقدية على بعض المطاعم والمقاهي لضبط مخالفاتها وتطبيق النظام بحقها.

حيث أسفرت الجولة التفقدية الأولى عن العديد من التجاوزات تم خلالها ضبط (١٠) مواقع مابين مطاعمٍ ومقاهٍ انحصرت مخالفاتها بما يتعلق بالصحة العامة كاستخدام مواد منتهية الصلاحية ولحوم فاسدة جهولة المصدر وعدم وجود كروت صحية لعدد كبير من العاملين بها كما نتج عن الزيارة ضبط (٢٦) مخالفا لنظاميّ الإقامة والعمل.

وأهابت محافظة جدة، جميع المطاعم ومن في نطاقها بالالتزام بالإشتراطات الصحية والنظامية، مشددة على أن النظام سيطبّق بحدّه الأعلى على المتهاونين والمقصرين معتبره سلامة وصحة الانسان فوق كل اعتبار.

// انتهى //

16:59ت م

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جدة 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسوجّه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، خلال الأيام الماضية بتشكيل فريق عمل من عدة جهات حكومية مختصة للقيام بزيارات تفقدية على بعض المطاعم والمقاهي لضبط مخالفاتها وتطبيق النظام بحقها.حيث أسفرت الجولة التفقدية الأولى عن العديد من التجاوزات تم خلالها ضبط (١٠) مواقع مابين مطاعمٍ ومقاهٍ انحصرت مخالفاتها بما يتعلق بالصحة العامة كاستخدام مواد منتهية الصلاحية ولحوم فاسدة جهولة المصدر وعدم وجود كروت صحية لعدد كبير من العاملين بها كما نتج عن الزيارة ضبط (٢٦) مخالفا لنظاميّ الإقامة والعمل.وأهابت محافظة جدة، جميع المطاعم ومن في نطاقها بالالتزام بالإشتراطات الصحية والنظامية، مشددة على أن النظام سيطبّق بحدّه الأعلى على المتهاونين والمقصرين معتبره سلامة وصحة الانسان فوق كل اعتبار.// انتهى //16:59ت م0073

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