السعودية اليوم / الأمن الباكستاني يقضي على اثنين من عناصر تنظيم داعش



إسلام آباد 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

أعلنت الشرطة الباكستانية نجاحها في القضاء على اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية نفذتها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الوطنية في إقليم السند جنوب باكستان.

وأوضح مسؤول أمني باكستاني اليوم أن العملية تم تنفيذها في مدينة "شيكاربور" بإقليم السند، بناءً على معلومات استخباراتية رصدت تحركات الإرهابيين اللذين تم القضاء عليهما بتبادل إطلاق النار إثر مقاومتهما.

وأشار إلى أن قوات الأمن صادرت من حوزتهما أسلحة ومتفجرات، وأنهما كانا مطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطهما في التخطيط للعديد من الأعمال الإرهابية واغتيال شخصيات سياسية.

// انتهى //

16:38ت م

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إسلام آباد 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسأعلنت الشرطة الباكستانية نجاحها في القضاء على اثنين من عناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية نفذتها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الوطنية في إقليم السند جنوب باكستان.وأوضح مسؤول أمني باكستاني اليوم أن العملية تم تنفيذها في مدينة "شيكاربور" بإقليم السند، بناءً على معلومات استخباراتية رصدت تحركات الإرهابيين اللذين تم القضاء عليهما بتبادل إطلاق النار إثر مقاومتهما.وأشار إلى أن قوات الأمن صادرت من حوزتهما أسلحة ومتفجرات، وأنهما كانا مطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطهما في التخطيط للعديد من الأعمال الإرهابية واغتيال شخصيات سياسية.// انتهى //16:38ت م0072

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