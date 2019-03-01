السعودية اليوم / قوات نظام الأسد تنفذ جولة جديدة من عمليات القصف الصاروخي



لندن 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 1 مارس 2019 م واس

جددت قوات نظام الأسد قصفها الصاروخي على عدد من البلدات الواقعة شمال حماة والريف الإدلبي ومناطق في اللاذقية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن قوات نظام الأسد قصفت مناطق مناطق في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، ومناطق أخرى في بلدة مورك في القطاع الشمالي لحماة، ومناطق في حرش بسنقول بريف إدلب، كما استهدفت القوات مناطق في بلدتي الناجية وبداما في القطاع الغربي من ريف جسر الشغور، ضمن المنطقة منزوعة السلاح، بالتزامن مع استهداف صاروخي من قبل القوات لمحاور في جبل الأكراد في الريف الشمالي الشرقي من اللاذقية.

// انتهى //

16:33ت م

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لندن 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 1 مارس 2019 م واسجددت قوات نظام الأسد قصفها الصاروخي على عدد من البلدات الواقعة شمال حماة والريف الإدلبي ومناطق في اللاذقية.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن قوات نظام الأسد قصفت مناطق مناطق في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي الشرقي، ومناطق أخرى في بلدة مورك في القطاع الشمالي لحماة، ومناطق في حرش بسنقول بريف إدلب، كما استهدفت القوات مناطق في بلدتي الناجية وبداما في القطاع الغربي من ريف جسر الشغور، ضمن المنطقة منزوعة السلاح، بالتزامن مع استهداف صاروخي من قبل القوات لمحاور في جبل الأكراد في الريف الشمالي الشرقي من اللاذقية.// انتهى //16:33ت م0071

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