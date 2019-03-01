السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الروسية



موسكو 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 1 مارس 2019 م واس

اهتمت الصحف الروسية الصادرة اليوم بعدد من الموضوعات الدولية، مبرزة تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وجود تصور لتأسيس مجموعة عمل تهدف إلى تطبيع الوضع في سوريا ووضع آليات للتسوية النهائية، ومرتبطة بسحب القوات الأجنبية من سوريا.

وأخبرت الصحف عن مباحثات الرئيس الروسي مع رئيس الوزراء الهندي، وإعراب الجانب الروسي عن الأمل في تسوية الخلافات القائمة بين الهند وباكستان في أسرع وقت.

وفي هذا السياق، أشارت الصحف إلى استعداد الجانب الباكستاني قبول عرض روسيا بالمساعدة في تسوية الأزمة بين الهند وباكستان.

وفي الشأن الاقتصادي، أشارت الصحف إلى انخفاض سعر الصرف العملة الروسية أثناء تداولاتها إلى 65,81 مقابل الدولار و 74.80 لليورو.

// انتهى //

15:15ت م

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موسكو 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 1 مارس 2019 م واساهتمت الصحف الروسية الصادرة اليوم بعدد من الموضوعات الدولية، مبرزة تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وجود تصور لتأسيس مجموعة عمل تهدف إلى تطبيع الوضع في سوريا ووضع آليات للتسوية النهائية، ومرتبطة بسحب القوات الأجنبية من سوريا.وأخبرت الصحف عن مباحثات الرئيس الروسي مع رئيس الوزراء الهندي، وإعراب الجانب الروسي عن الأمل في تسوية الخلافات القائمة بين الهند وباكستان في أسرع وقت.وفي هذا السياق، أشارت الصحف إلى استعداد الجانب الباكستاني قبول عرض روسيا بالمساعدة في تسوية الأزمة بين الهند وباكستان.وفي الشأن الاقتصادي، أشارت الصحف إلى انخفاض سعر الصرف العملة الروسية أثناء تداولاتها إلى 65,81 مقابل الدولار و 74.80 لليورو.// انتهى //15:15ت م0060

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