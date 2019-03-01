السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بمكة المكرمة تعقد جلسات نقاش استعداداً لتدشين خطة تعزيز وتطوير العمل الميداني



مكة المكرمة 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

عقد فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة أمس عدة حلقات وجلسات نقاش استعداداً لتدشين خطة تعزيز وتطوير العمل الميداني في مرحلتها الثانية والتي تهدف إلى دعم المراكز الميدانية بعدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين في هيئات منطقة مكة المكرمة الكبرى: مدينة مكة المكرمة، محافظة جدة، محافظة الطائف وإعادة تقسيم مناطق عمل المراكز الميدانية وجعلها في مراكز إشرافية وقطاعات أكبر وذلك بمقر الهيئة بمكة.

وبين مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري آلية الخطة في مرحلتها الثانية بأنها نقلة نوعية للعمل الميداني والتوعوي والتي تهدف إلى تقديم مزيد من الجهد بشكل كبير من عمل فرق الهيئة وحضورها الميداني مما يساعد على تكثيف الجهود الميدانية، مع تفعيل استخدام وسائل التقنية الحديثة في خدمة العمل الميداني مؤكداً على أهمية إدراك عظم الدور المناط بمنسوبي الهيئة الميداني والتوعوي.

وتحظى هذه الخطة بدعم واهتمام ومتابعة معالي الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وفقه الله.

// انتهى //

15:10ت م

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مكة المكرمة 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسعقد فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة أمس عدة حلقات وجلسات نقاش استعداداً لتدشين خطة تعزيز وتطوير العمل الميداني في مرحلتها الثانية والتي تهدف إلى دعم المراكز الميدانية بعدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين في هيئات منطقة مكة المكرمة الكبرى: مدينة مكة المكرمة، محافظة جدة، محافظة الطائف وإعادة تقسيم مناطق عمل المراكز الميدانية وجعلها في مراكز إشرافية وقطاعات أكبر وذلك بمقر الهيئة بمكة.وبين مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري آلية الخطة في مرحلتها الثانية بأنها نقلة نوعية للعمل الميداني والتوعوي والتي تهدف إلى تقديم مزيد من الجهد بشكل كبير من عمل فرق الهيئة وحضورها الميداني مما يساعد على تكثيف الجهود الميدانية، مع تفعيل استخدام وسائل التقنية الحديثة في خدمة العمل الميداني مؤكداً على أهمية إدراك عظم الدور المناط بمنسوبي الهيئة الميداني والتوعوي.وتحظى هذه الخطة بدعم واهتمام ومتابعة معالي الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وفقه الله.// انتهى //15:10ت م0055

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