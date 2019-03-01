السعودية اليوم / نائب أمير المدينة المنورة يدشن المؤتمر العلمي الرابع لداء السكري



المدينة المنورة 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة المؤتمر العلمي الرابع لداء السكري الذي تنظمه جمعية السكري

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية السكري السعودية الخيرية عبدالعزيز الحميدي عن شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته الكريمة للمؤتمر ودعمه المتواصل لكل ما يتعلق بالجانب الوقائي من داء السكري، ولسمو نائب أمير المنطقة على حضوره وتدشينه فعاليات الملتقى وتوجيهاته في دعم وتعزيز وتطوير أساليب التعامل مع داء السكري.

وأوضح الحميدي أن المؤتمر يهدف إلى الحد من الإصابة في داء السكري وهو الداء الأوسع انتشاراً والأكثر نمواً حتى بلغت نسبته أرقاماً مفزعة في العالم، مبينا أن نسبة الإصابة في المملكة بلغت 24% من إجمالي عدد السكان، مشيرا إلى أن المؤتمر يضم عدد من المثقفين وأخصائي التغذية يقدمون خلال فعاليات المؤتمر محاضرات توعوية وتثقيفية صحية عن داء السكري، بالإضافة إلى المعرض المصاحب الذي يحتوي على عدد من الأقسام المتخصصة ويقدم من خلالها شرحا مفصل عن أعراض السكري وطرق التعامل معه.

وفي ختام حفل التدشين كرم سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة المحاضرين والمتطوعين في المؤتمر.

// انتهى //

15:10ت م

0054



المدينة المنورة 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة المؤتمر العلمي الرابع لداء السكري الذي تنظمه جمعية السكري السعودية الخيرية والمعرض المصاحب للمؤتمر والعيادة المتنقلة التي تقدم خدمات الكشف والإرشاد الطبي للمصابين.وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية السكري السعودية الخيرية عبدالعزيز الحميدي عن شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته الكريمة للمؤتمر ودعمه المتواصل لكل ما يتعلق بالجانب الوقائي من داء السكري، ولسمو نائب أمير المنطقة على حضوره وتدشينه فعاليات الملتقى وتوجيهاته في دعم وتعزيز وتطوير أساليب التعامل مع داء السكري.وأوضح الحميدي أن المؤتمر يهدف إلى الحد من الإصابة في داء السكري وهو الداء الأوسع انتشاراً والأكثر نمواً حتى بلغت نسبته أرقاماً مفزعة في العالم، مبينا أن نسبة الإصابة في المملكة بلغت 24% من إجمالي عدد السكان، مشيرا إلى أن المؤتمر يضم عدد من المثقفين وأخصائي التغذية يقدمون خلال فعاليات المؤتمر محاضرات توعوية وتثقيفية صحية عن داء السكري، بالإضافة إلى المعرض المصاحب الذي يحتوي على عدد من الأقسام المتخصصة ويقدم من خلالها شرحا مفصل عن أعراض السكري وطرق التعامل معه.وفي ختام حفل التدشين كرم سمو نائب أمير منطقة المدينة المنورة المحاضرين والمتطوعين في المؤتمر.// انتهى //15:10ت م0054

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