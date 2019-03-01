السعودية | الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يجتمع برئيس الاتحاد الدولي (فيفا FIFA) في زيوريخ

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية أمس الخميس، اجتماعاً برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اجياني إنفانتينيو.

جاء ذلك خلال زيارة سموه لمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيوريخ السويسرية، وجرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات بين الإدارة الرياضية بالمملكة والاتحاد الدولي (فيفا)، بما يسهم في تطوير الحركة الرياضية خاصة في مجال كرة القدم، التي تمثل اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم.

بعد ذلك قام سمو الأمير عبدالعزيز الفيصل برفقة إنفانتينو بجولة داخل مقر الاتحاد، اطلع خلالها على العديد من المرافق بما فيها زيارة متحف الفيفا الذي يحوي قصة ومراحل تطور كرة القدم منذ سنين مضت وحتى يومنا هذا.

وأعرب سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في نهاية هذه الزيارة عن سعادته بلقاء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، متطلعاً لأن يكون هذا اللقاء المثمر استمرارًا لمزيد من التعاون بما يخدم كرة القدم وتطويرها بالمملكة على وجه التحديد، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه من قبل القيادة الرشيدة.