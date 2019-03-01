شكرا لقرائتكم خبر عن فتح مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأجواء والان نبدء بالتفاصيل

فتحت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية بعد تحسن الأحوال الجوية. وأوضح المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور في بيان اليوم، أن فتح الميناءين جاء بعد وصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن.



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