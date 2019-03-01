الان تتابع السديس: إنشاء وكالات بعدد من المجالات لتمكين القيادات الشابة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
صرح معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, أنه من باب استثمار العقول والدماء الشابة وتمكين لها سيتم انشاء وكالات ووكالات مساعدة للقيادات الشابة في عدد من المجالات في الحرمين الشريفين؛ وذلك إيماناً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لما للشّباب من دورٍ كبيرٍ ومهمٍ في تنميةِ الوطن وبنائِه، ومواكبة للرؤية المباركة الطموحة للمكلة العربية السعودية(2030).
وبين السديس، في تصريحاته، أنّ الشباب ركائز أيّ أمّةٍ، وأساسُ الإنماء والتّطور فيها، كما أنّهم بُناةُ مجدها وحَضارتها وحُماتها, فللشباب دورٌ كبير في تنمية وبناء المُجتمع، ولا يقتصر دورهم على مَجالٍ مُحدّد، بل يتقاطع مع جميع المجالات الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة، ومُختلف قطاعات التّنمية, فالشباب, هم أكثر الناس طموحاً في المجتمع، فاستثمار حماسهم الفكريّ والطّاقة الجبّارة التي يملكونها وتوجيهها بالشكل السليم نحو التقدّم في التّفاعل مع مُختلف المُعطيات السياسيّة والاجتماعيّة المُتغيّرة, ينتج عنه نهضة إنسانية وعمرانية وفكرية سليمة قائمة على الوسطية والاعتدال وعلى ما قامت عليه هذه البلاد المباركة من الأسس والثوابت الشرعية ، وكل هذه المعطيات ستجعل من شباب هذا الوطن أنموذجاً في نشر رسالة هذا الدين وتطور ونهضة هذه البلاد المباركة.
و رفع معاليه الدعاء الوافر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يوليانه من عناية فائقة ودعم غير محدود لمملكتنا الغالية، وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يحفظ هذه البلاد وشبابها وقائدي نهضتها, من كيد الكائدين وعدوان المتربصين وحقد الحاقدين؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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