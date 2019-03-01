الان تتابع القبض على عصابة تشادية تخصصت في جرائم السرقة من المركبات بالقصيم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بريدة- خالد المرشود
تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم، من إلقاء القبض على عصابة مكونة من أربعة وافدين من الجنسية التشادية، تورطوا بارتكابهم جرائم السرقة من المركبات، والاستيلاء على محتوياتها من أموالٍ وممتلكات.
وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت عن ضبط تشكيلٍ عصابي من أربعة وافدين من الجنسية التشادية والقبض عليهم، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم السرقة من المركبات، والاستيلاء على محتوياتها من أموالٍ وممتلكات، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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