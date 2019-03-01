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خطة استقصاء لسوق الإبل في وادي الدواسر لمواجهة كورونا

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع خطة استقصاء لسوق الإبل في وادي الدواسر لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

نفذ مكتب البيئة والمياه والزراعة في محافظة وادي الدواسر، أمس، خطة تقص شاملة في سوق الإبل بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وأوضح مدير عام مكتب البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس محمد بن سعد بن ذيب، أن تطبيق خطة الاستقصاء الوبائي التي قام بها قسم الثروة الحيوانية اشتملت ايضا على توعية مُلاك الإبل والرعاة، وفحص 35 رأسًا من الإبل.

يذكر أن الوزارة – وكإجراء احترازي – قد أغلقت سوق الإبل في وادي الدواسر والقريات منذ عدة أيام، وذلك بعد ظهور حالات إيجابية لفايروس كورونا، مؤكدةً أنها ستطبق هذا الإجراء في الأسواق التي تظهر بها إصابات مماثلة.

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