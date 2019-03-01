“التوعية الوطنية ” تطلق حملة للحد من الحوادث المرورية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أطلقت لجنة التوعية الوطنية بالسلامة المرورية اليوم، “الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر استخدام الجوال وعدم التركيز أثناء القيادة”.

وتهدف الحملة التي تحظى بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وتمتد حتى نهاية شهر شعبان القادم، إلى توعية قائدي وقائدات المركبات بمخاطر الانشغال عن القيادة باستخدام الجوال وغيره، إضافة إلى التوعية بأهمية استخدام ” كراسي الأطفال”، علاوة على نشر الإحصائيات والأرقام لضحايا هذا السلوك الخاطئ.

يذكر أن عدد الوفيات بلغ في عام 1439هـ، 460 حالة وفاة جرّاء استخدام الجوال، وعدم التركيز أثناء القيادة، بمعدل 10 وفيات أسبوعياً، فيما بلغت الحوادث المرورية في العام نفسه 161702، بمعدل 456 حادثاً يومياً.