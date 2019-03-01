دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper آل الشيخ يعلن عن إنشاء معهد موسيقي في المملكة قريبًا

فاجأ تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مساء أمس الخميس، الحاضرين بحفل الهيئة العامة للترفيه، لتكريم الفنان الراحل أبوبكر سالم «ليلة أبو أصيل»، بالإعلان عن الترخيص لـمعهد موسيقي قريبًا في المملكة.

وأوضح آل الشيخ أن اللجنة الفنية لهيئة الثقافة تدرس إعطاء ترخيص لـمعهد موسيقي، وذلك قبل ختام حفل تكريم الفنان الراحل أبوبكر سالم.

كما أعلن رئيس هيئة الترفيه، خلال حفل تكريم أبوبكر سالم، أن الهدف القادم سيكون سالم الهندي وطلال مداح والدكتور عبدالرب إدريس.

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وأقيم مساء أمس، الحفل الكبير الذي تقيمه الهيئة العامة للترفيه؛ لتكريم الفنان الراحل أبوبكر سالم بلفقيه، بمشاركة ١٣ فنانًا سعوديًّا وخليجيًّا وحضور جماهيري كبير.

ويطلّ أبوبكر في الحفل على محبيه من خلال تقنية «الهولوغرام»، التي تُعدّ من التقنيات الاحترافية الرائدة، إذ ستعيد «أبوبكر» إلى خشبة المسرح؛ ليطل على جمهوره بطربه الأصيل، ووقفته الشامخة، وصوته العدني الجهوري الجميل.

وتقام الحفلة في «مركز الملك فهد الثقافي»، بحضور شخصيات بارزة ونخبة من نجوم الفن في العالم العربي، بينهم الفنانون: عبادي الجوهر، وعبدالرب إدريس، وعبدالله الرويشد، وعبدالمجيد عبدالله، ورابح صقر، ونبيل شعيل، وراشد الماجد، وماجد المهندس، وأحمد فتحي، وأصيل أبوبكر، وعلي بن محمد، ومطرف المطرف، وفؤاد عبدالواحد، وعدد من محبي الراحل من أهل الموسيقى والإعلام والأدب والفكر والمجتمع.

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وكان آخر تكريم حظي به الراحل أبوبكر سالم (رحمه الله) في مناسبة «اليوم الوطني السعودي 87» عام 2017، وعندها تم تكريمه بوصفه «أحد رموز الغناء الوطني»، ضمن الاحتفالية التي ضمته إلى جانب مجموعة من نجوم الفن السعودي والخليجي، ويومها غرّد أبوبكر «يا بلادي واصلي»، تلك الأغنية الشهيرة التي صدح بها صوته في نهاية السبعينيات.

واستعدت «روتانا» لحفلة «ليلة في حب أبو أصيل»، فجيشت طاقمها من خبراء ومختصين، وعلى شتى المستويات الإدارية والفنية والموسيقية والتنظيمية والتصويرية؛ كي يأتي هذا الحدث متوازيًا مع مكانة القائمين عليه، ويتناسب مع قامة أبوبكر سالم.

يُذكر أن الحفلة تقام في إطار ما أعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة المستشار تركي آل الشيخ، خلال مؤتمره الصحفي عن الخطط والاستراتيجية الجديدة لهيئة الترفيه في المرحلة المقبلة للارتقاء بالمملكة، كي تكون على قائمة العشر الأوائل في الترفيه.