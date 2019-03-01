، شاهد .. الدفاع المدني يشارك وقائياً في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشارك مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، خلال فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة المقامة في الصياهد شمال شرق الرياض، بعدد كبير من الفرق المتخصصة بكافة إمكانياتها البشرية والآلية التي تقدم خدمات الدفاع المدني على مدار 24 ساعة في موقع المهرجان والفعاليات المصاحبة له.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي أن الدفاع المدني يقوم بتنفيذ مهامه التي تشمل الجانب الوقائي ومتابعة تنفيذ اشتراطات وإجراءات السلامة في كافة المواقع والأنشطة بالمهرجان؛ وذلك للتقليل من المخاطر المُحتملة وكذلك تنفيذ برامج لنشر الرسائل التوعوية على كافة المشاركين والزوار؛ حيث تكون جميع فرق الدفاع المدني على أتم الجاهزية والاستعداد لمباشرة الحوادث والبلاغات كافة؛ وذلك بهدف تأمين سلامة الأرواح والمحافظة على الممتلكات.