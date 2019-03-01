، الشيخ المنيع: شهر رمضان لهذا العام 29 يوماً .. وشعبان سيُكمل الثلاثين ،

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر بياناً عن مواعيد دخول وخروج الشهور العربية

توقّع عضو هيئة كِبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع؛ مواعيد دخول وخروج الشهور العربية للعام الجاري 1440هـ، متوقعاً أن شهر شعبان لهذا العام سيكون 30 يوماً، وشهر رمضان المبارك 29 يوماً.

جاء ذلك في بيانٍ للشيخ المنيع؛ عن الشهور العربية لعام 1440هـ من حيث دخولها وخروجها؛ حيث قال: "أقدم هذا البيان اتباعاً لما كنت أقدمه من بيانات تتعلق بدخول وخروج الشهور: جُمادى الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، وذلك للمساهمة في إثبات دخول شهر رمضان وخروجه، وشهر ذي الحجة، وشهر المحرم، وذلك كل عام ابتداءً من عام ١٤١٥هـ، حيث كان لها أثر مساعد على تحرّي رؤية الهلال لكل شهر من الشهور المذكورة".

البيان:

شهر جُمادى الآخرة:

يبدأ يوم الأربعاء الموافق 6 / 2 / 2019م وينتهي يوم الخميس الموافق 7 / 3 / 2019م، وعدد أيامه ثلاثون يوماً، وحيث إن القمر مساء الأربعاء يغرب الساعة ٠٦:٠٢

وتغرب الشمس بعده الساعة ٠٦:٧ وبهذا يكون يوم الخميس آخر يوم من أيام شهر جُمادى الآخرة.

شهر رجب:

يبدأ شهر رجب يوم الجمعة الموافق 8 / 3 / 2019م، وينتهي يوم الجمعة الموافق 5/ 4 / 2019م، وعدد أيامه تسعة وعشرون يوماً، وحيث إن الشمس تغرب مساء الجمعة الساعة ٠٦:٣٧ ويغرب القمر بعدها الساعة ٠٦:٤٧وبين غروب الشمس قبل القمر وغروب القمر بعد الشمس عشر دقائق، فإن يوم الجمعة آخر يوم من أيام شهر رجب.

شهر شعبان:

يبدأ شهر شعبان يوم السبت الموافق6 / 4 / 2019م، وينتهي يوم الأحد الموافق 5 / 5 / 2019م، وعدد أيامه ثلاثون يوماً، وحيث

إن ولادة هلال شهر رمضان تبدأ الساعة ٠١:٤٦ من صباح يوم الأحد، وهذا يعني أن شمس يوم السبت الموافق 4 / 5 / 2019م، قد غربت قبل ولادة الهلال بسبع ساعات وثمانٍ وخمسين دقيقة فإن يوم الأحد هو آخر يوم من أيام شهر شعبان حيث تغرب الشمس مساء يوم الأحد الساعة ٠٦:٤٨ وذلك قبل غروب القمر ويغرب القمر بعدها الساعة ٠٧:٢٠ وبين غروب الشمس قبل القمر وغروب القمر بعد الشمس اثنتان وثلاثون دقيقة.

شهر رمضان:

يبدأ شهر رمضان بيوم الإثنين الموافق 6 / 5 / 2019م، وينتهي بيوم الإثنين الموافق 3 / 6 / 2019م، وعدد أيامه تسعة وعشرون

يوماً، وحيث إن شمس يوم الإثنين الموافق 3 / 6 / 2019م، تغرب الساعة 07:00 ويغرب القمر بعدها الساعة 07:06 وبين غروب

الشمس قبل القمر وغروب القمر بعد الشمس ست دقائق فيكون يوم الإثنين هو آخر يوم من شهر رمضان ويكون يوم

الثلاثاء الموافق 4 / 6 / 2019م، هو يوم عيد الفطر المبارك.

شهر شوال:

يبدأ شهر شوال بيوم الثلاثاء الموافق 4 / 6 / 2019م، وينتهي بيوم الاربعاء 3 / 7 / 2019، وعدد أيامه ثلاثون يوماً، وحيث إن ولادة هلال ذي القعدة الساعة ١٠:١٧ من مساء يوم الثلاثاء وبهذا يكون يوم الأربعاء الموافق 3 / 7 / 2019م، آخر أيام شهر شوال وهو المتمم لشهر شوال ثلاثين يوما، فيكون يوم الخميس الموافق 4 / 7 / 2019م، أول أيام شهر ذي القعدة.

شهر ذي القعدة:

يبدأ شهر ذي القعدة بيوم الخميس الموافق 4 / 7 / 2019م وينتهي بيوم الخميس 1 / 8 / 2019م، وعدد أيامه تسعة وعشرون

يوماً، وحيث إن شمس هذا اليوم الخميس تغرب قبل القمر الساعة 07:01 ويغرب القمر بعدها الساعة 07:30 وبين غروب الشمس قبل القمر وغروب القمر بعد غروب الشمس تسع وعشرون دقيقة، فيكون يوم الجمعة الموافق 2 / 8 / 2019م، هو أول يوم من أيام شهر ذي الحجة.

شهر ذي الحجة:

شهر ذي الحجة يبدأ بيوم الجمعة الموافق 2 / 8 / 2019م، وينتهي بيوم الجمعة الموافق 30 / 8 / 2019م، وعدد أيامه تسعة

وعشرون يوماً وحيث إن شمس هذا اليوم الجمعة تغرب قبل القمر الساعة ٠٦:٤٠ ويغرب القمر بعد غروبها الساعة ٧:٠٦ وبين غروب الشمس قبل القمر وغروب القمر بعد الشمس سبع عشرة دقيقة فيكون يوم الوقوف بعرفة يوم السبت الموافق 10 / 8 / 2019م، ويكون عيد الأضحى يوم الأحد الموافق 11 / 8 / 2019م.

شهر المحرم 1441هـ:

يبدأ شهر المحرم عام ١٤٤١هـ بيوم السبت الموافق 31 / 8/ 2019م، وينتهي بيوم الأحد الموافق 29 / 9 / 2019م، وعدد أيامه ثلاثون يوماً، ويكون اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر لشهر المحرم ١٤٤١هـ، هي الأيام ٨ و٩ و10 / 9 / 2019م. فمَن أراد صوم عاشوراء ويوماً قبله صام يوم الأحد الموافق 9 / 1 / 1441هـ، ويوم الإثنين الموافق 10/ 1 / 1441هـ، ومَن أراد صوم

يوم عاشوراء ويوماً بعده صام 10 / 1 / 1441هـ، و11 / 1 / 1441هـ، ومَن أراد صوم يوم عاشوراء ويوماً قبله ويوماً بعده صام الأيام: 9 و10 و11 / 1 / 1441هـ، وكل هذه الأيام ورد الترغيب في صومها.