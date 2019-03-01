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عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية أمس الخميس، اجتماعاً مع "جياني إنفانتينيو" رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
جاء ذلك خلال زيارته لمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيوريخ السويسرية، وجرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات بين الإدارة الرياضية بالمملكة والاتحاد الدولي (فيفا)، بما يسهم في تطوير الحركة الرياضيةخاصة في مجال كرة القدم، التي تمثل اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم.
بعد ذلك قام الأمير عبدالعزيز الفيصل برفقة إنفانتينو بجولة داخل مقر الاتحاد، اطلع خلالها على العديد من المرافق بما فيها زيارة متحف الفيفا الذي يحوي قصة ومراحل تطور كرة القدم منذ سنين مضت وحتى يومنا هذا.
وأعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في نهاية هذه الزيارة عن سعادته بلقاء جياني إنفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، متطلعاً لأن يكون هذا اللقاء المثمر استمرارًا لمزيد من التعاون بما يخدم كرة القدموتطويرها بالمملكة على وجه التحديد، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه من قبل القيادة الرشيدة.
"الفيصل" يزور مقر "فيفا".. ويلتقي "إنفانتينيو"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-01
عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية أمس الخميس، اجتماعاً مع "جياني إنفانتينيو" رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
جاء ذلك خلال زيارته لمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيوريخ السويسرية، وجرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات بين الإدارة الرياضية بالمملكة والاتحاد الدولي (فيفا)، بما يسهم في تطوير الحركة الرياضيةخاصة في مجال كرة القدم، التي تمثل اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم.
بعد ذلك قام الأمير عبدالعزيز الفيصل برفقة إنفانتينو بجولة داخل مقر الاتحاد، اطلع خلالها على العديد من المرافق بما فيها زيارة متحف الفيفا الذي يحوي قصة ومراحل تطور كرة القدم منذ سنين مضت وحتى يومنا هذا.
وأعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في نهاية هذه الزيارة عن سعادته بلقاء جياني إنفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، متطلعاً لأن يكون هذا اللقاء المثمر استمرارًا لمزيد من التعاون بما يخدم كرة القدموتطويرها بالمملكة على وجه التحديد، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه من قبل القيادة الرشيدة.
01 مارس 2019 - 24 جمادى الآخر 1440
02:38 PM
بحثا تعزيز العلاقات.. واطلع على متحف كرة القدم
عقد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية أمس الخميس، اجتماعاً مع "جياني إنفانتينيو" رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
جاء ذلك خلال زيارته لمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدينة زيوريخ السويسرية، وجرى خلال الاجتماع مناقشة تعزيز العلاقات بين الإدارة الرياضية بالمملكة والاتحاد الدولي (فيفا)، بما يسهم في تطوير الحركة الرياضيةخاصة في مجال كرة القدم، التي تمثل اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم.
بعد ذلك قام الأمير عبدالعزيز الفيصل برفقة إنفانتينو بجولة داخل مقر الاتحاد، اطلع خلالها على العديد من المرافق بما فيها زيارة متحف الفيفا الذي يحوي قصة ومراحل تطور كرة القدم منذ سنين مضت وحتى يومنا هذا.
وأعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في نهاية هذه الزيارة عن سعادته بلقاء جياني إنفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، متطلعاً لأن يكون هذا اللقاء المثمر استمرارًا لمزيد من التعاون بما يخدم كرة القدموتطويرها بالمملكة على وجه التحديد، في ظل الدعم الكبير الذي تلقاه من قبل القيادة الرشيدة.
، "الفيصل" يزور مقر "فيفا".. ويلتقي "إنفانتينيو" ،
المصدر : الخليج 365
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