، عقدة "الجوهرة " تلاحق "الاتحاد" في مواجهة "الأهلي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - المتنافسان التقليديان يلتقيان اليوم في الجولة "22"

تلاحق "عقدة ملعب الجوهرة المشعة" في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، نادي الاتحاد في مباراة اليوم في الجولة 22 التي تجمعه مع "الأهلي"، حيث لم ينتصر على أرضه على الأخير في مباريات "الدوري" منذ افتتاحه في مايو 2014 في ستة لقاءات جمعتهما.

ولم يحقق فريق الاتحاد انتصاراً على "الأهلي" في "ديربي جدة" في آخر 13 مواجهة خاضها ضد منافسه التقليدي.

وكان آخر فوز للاتحاد على الأهلي في الدور الثاني من موسم 2011 / 2012 بنتيجة 1 / 0، فيما فاز الأهلي في تسع مواجهات مقابل ستة انتصارات للاتحاد، وحضر التعادل في ست مواجهات ويتفوق الأهلي في مجموع الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة، بتسجيله 34 هدفًا مقابل 23 هدفًا للاتحاد.

ويتمتع الأهلي بالنتيجة الأكبر المسجّلة في مواجهات الفريقين؛ حيث فاز 4/ 1 في الدور الثاني من موسم 2016/ 2017، و4/ 2 في الدور الثاني من موسم 2015/ 2016، فيما كانت النتيجة الأكبر التي حققها الاتحاد 3/ 1 وحققها في الدور الأول من مواسم 2010/ 2011 والتقى الفريقان في شهر فبراير 4 مرات، فاز الاتحاد في واحدة وكذلك الأهلي، وتعادلا مرتين.