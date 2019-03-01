محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشيخ فهد بن مطلق الدعجاني، ليلة أمس الخميس، بزواج ابنه "محمد"، في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة. وحضر الحفل جمعٌ كبير من أعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء. Advertisements "محمد الدعجاني" يدخل "القفص الذهبي" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-01 احتفل الشيخ فهد بن مطلق الدعجاني، ليلة أمس الخميس، بزواج ابنه "محمد"، في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة. وحضر الحفل جمعٌ كبير من أعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء. 01 مارس 2019 - 24 جمادى الآخر 1440 02:11 PM احتفل الشيخ فهد بن مطلق الدعجاني، ليلة أمس الخميس، بزواج ابنه "محمد"، في إحدى قاعات الأفراح بمكة المكرمة. وحضر الحفل جمعٌ كبير من أعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء. ، "محمد الدعجاني" يدخل "القفص الذهبي" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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