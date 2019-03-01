محمد بن مسعود - الدمام - أطلق المركز الوطني لسلامة الطرق، اليوم، حسابه الرسمي على "تويتر" ‫‪@NRSC_SA‫‫ويعد المركز إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020. وبدأ المركز في نشر محتوى توعوي عن خطر استخدام الجوّال في أثناء القيادة. Advertisements "المركز الوطني لسلامة الطرق" يُطلق حسابه الرسمي على "تويتر".. وينشر "التوعية" عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-03-01 أطلق المركز الوطني لسلامة الطرق، اليوم، حسابه الرسمي على "تويتر" ‫‪@NRSC_SA‫‫ويعد المركز إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020. وبدأ المركز في نشر محتوى توعوي عن خطر استخدام الجوّال في أثناء القيادة. 01 مارس 2019 - 24 جمادى الآخر 1440 02:08 PM أطلق المركز الوطني لسلامة الطرق، اليوم، حسابه الرسمي على "تويتر" ‫‪@NRSC_SA‫‫ويعد المركز إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020. وبدأ المركز في نشر محتوى توعوي عن خطر استخدام الجوّال في أثناء القيادة. ، "المركز الوطني لسلامة الطرق" يُطلق حسابه الرسمي على "تويتر".. وينشر "التوعية" ،

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