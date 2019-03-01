مؤسسة التقاعد تبدأ استقبال طلبات «ضم الخدمة» إلكترونيًّا

تبدأ المؤسسة العامة للتقاعد، منذ اليوم الجمعة، الاستغناء تمامًا عن التقديم الورقي لحالة ضم الخدمة، والاكتفاء بالتقديم عبر بوابتها الإلكترونية.

وكانت مؤسسة التقاعد أعلنت -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، في 17 فبراير المنصرم- أنه ابتداءً من 1 مارس 2019م، سيتم استقبال طلبات «ضم الخدمة» إلكترونيًّا، والاستغناء عن التقديم الورقي، مشيرةً إلى أن التقديم سيتم عبر الرابط التالي: https://bit.ly/2K6APr0.

وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد -عبر إنفوجراف- أنه سيتم الاستغناء عن التقديم الورقي لطلبات ضم مدد الخدمة الخاضعة لنظام التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية في كافة فروع المؤسسة، ابتداءً من 1 مارس 2019م، على أن يكون تقديم طلب ضم الخدمة إلكترونيًّا.

ويأتي هذا الإجراء ضمن مساعي مؤسسة التقاعد المستمرة الرامية إلى أتمتة جميع خدماتها المقدمة للمشتركين، تيسيرًا على عملائها، ولضمان تقديم خدمات مميزة للمشتركين والمتقاعدين؛ تنفيذًا لاستراتيجيتها 2022.

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ويستفيد من هذه الخدمة، كل من كانت لديه خدمات حكومية سابقة، ويرغب في ضمها إلى خدمته الحالية الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشؤون المشتركين بمؤسسة التقاعد عبدالله الباحوث، في وقت سابق، أن هناك عددًا من المتطلبات ينبغي توافرها لدى صاحب الطلب والخدمة المراد ضمها، مشيرًا إلى أن هذه المتطلبات تتضمن أن يبدي المشترك رغبته في طلب ضم خدمته السابقة الخاضعة لنظام التقاعد إلى خدماته الحالية الخاضعة لنظام التأمينات قبل انتهاء خدمته الأخيرة.

كما تتضمن ألا يكون صاحب الطلب قد استلم من المؤسسة العامة للتقاعد تعويضًا (مبلغ الدفعة الواحدة) عن تلك الخدمة أو استحق معاشًا، وأن تكون المدة المطلوب ضمها أكثر من سنة، وأن يكون عمره أقل من 59 عامًا.

وأضاف مدير الإدارة العامة لشؤون المشتركين، أن هذه الخدمة تأتي ضمن مجموعة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مؤسسة التقاعد عبر بوابتها الإلكترونية، التي تتيح للمشترك والمتقاعد والمستفيد إنجاز معاملاتهم وخدماتهم إلكترونيًّا بكل سهولة ويسر.

من جهة أخرى، دعا فرع مؤسسة التقاعد بمنطقة جازان، إلى المشاركة في فعالية «صحتك في مشيك»، والترحيب بالمتقاعدين الجدد لهذا العام، مشيرًا إلى أن الفعالية ستنطلق اليوم الجمعة من الكورنيش الشمالي؛ وذلك في تمام الساعة الخامسة عصرًا.