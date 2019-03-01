السعودية اليوم / أمير منطقة الباحة يرعى حفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلاب وطالبات جامعة الباحة



الباحة 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، حفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلاب جامعة الباحة للعام الجامعي 1439 - 1440هـ, وذلك مساء يوم الإثنين المقبل، بمدينة الملك سعود

وثمن معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين هذه الرعاية الكريمة من سمو أمير منطقة الباحة، ومشاركة أبنائه الطلاب وأولياء أمورهم فرحة تخرجهم، مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسد حرص واهتمام صاحب السمو الملكي أمير المنطقة على دعم التعليم، فهي حلقة ضمن سلسلة الدعم والاهتمام الكبير الذي تحظى به الجامعة من سموه الكريم للمناسبات والفعاليات التي تقيمها الجامعة، مشيراً إلى أن الرعاية الكريمة من سموه هي محل اعتزاز من منسوبي الجامعة كافة.

وبين الحسين أن الجامعة تشهد هذا العام تخريج 5350 طالباً وطالبة من الدفعة الثالثة عشرة للعام الجامعي الحالي منهم 809 طلاب وطالبات من حملة الماجستير، و 83 طالباً وطالبة من حملة الدبلوم المتوسط و 4424 طالباً وطالبة من حملة البكالوريوس في عدد من التخصصات الطبية والعلمية والهندسية والإدارية والتربوية. إضافة إلى 34 خريجاً وخريجة من طلاب المنح من 16 دولة.

وأشار معاليه إلى أن الجامعة وهي تزفّ هذا العام طلابها وطالباتها إلى ميادين العمل؛ ليكونوا فاعلين في مسيرة النماء والبناء في وطن العطاء،فإن العمل يجري في الوقت نفسه على استكمال البنية التحتية للمنشآت بالمدينة الجامعية وتحديث الهياكل الإدارية والمنهجية الأكاديمية والخطة الإستراتيجية من أجل مواكبة المتغيرات ، والكم الهائل من المعرفة المتجددة، والاستفادة من الدعم غير المحدود من الحكومة الرشيدة لقطاع التعليم.

وختم معالي مدير جامعة الباحة تصريحه قائلاً : إن التطلعات والآمال كبيرة، والطموح الذي نستمده من قيادتنا الرشيدة عالٍ جداً، ونسعى جاهدين إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وبما يحقق الانسجام مع رؤية المملكة العربية

// انتهى //

13:55ت م

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الباحة 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، حفل تخريج الدفعة الثالثة عشرة من طلاب جامعة الباحة للعام الجامعي 1439 - 1440هـ, وذلك مساء يوم الإثنين المقبل، بمدينة الملك سعود الرياضية وثمن معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين هذه الرعاية الكريمة من سمو أمير منطقة الباحة، ومشاركة أبنائه الطلاب وأولياء أمورهم فرحة تخرجهم، مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسد حرص واهتمام صاحب السمو الملكي أمير المنطقة على دعم التعليم، فهي حلقة ضمن سلسلة الدعم والاهتمام الكبير الذي تحظى به الجامعة من سموه الكريم للمناسبات والفعاليات التي تقيمها الجامعة، مشيراً إلى أن الرعاية الكريمة من سموه هي محل اعتزاز من منسوبي الجامعة كافة.وبين الحسين أن الجامعة تشهد هذا العام تخريج 5350 طالباً وطالبة من الدفعة الثالثة عشرة للعام الجامعي الحالي منهم 809 طلاب وطالبات من حملة الماجستير، و 83 طالباً وطالبة من حملة الدبلوم المتوسط و 4424 طالباً وطالبة من حملة البكالوريوس في عدد من التخصصات الطبية والعلمية والهندسية والإدارية والتربوية. إضافة إلى 34 خريجاً وخريجة من طلاب المنح من 16 دولة.وأشار معاليه إلى أن الجامعة وهي تزفّ هذا العام طلابها وطالباتها إلى ميادين العمل؛ ليكونوا فاعلين في مسيرة النماء والبناء في وطن العطاء،فإن العمل يجري في الوقت نفسه على استكمال البنية التحتية للمنشآت بالمدينة الجامعية وتحديث الهياكل الإدارية والمنهجية الأكاديمية والخطة الإستراتيجية من أجل مواكبة المتغيرات ، والكم الهائل من المعرفة المتجددة، والاستفادة من الدعم غير المحدود من الحكومة الرشيدة لقطاع التعليم.وختم معالي مدير جامعة الباحة تصريحه قائلاً : إن التطلعات والآمال كبيرة، والطموح الذي نستمده من قيادتنا الرشيدة عالٍ جداً، ونسعى جاهدين إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وبما يحقق الانسجام مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 .// انتهى //13:55ت م0045

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