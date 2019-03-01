سياسي / المملكة تسلّم مساهمة مالية لجمهورية بوركينا فاسو



واقادوقو 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو، وليد بن عبدالرحمن الحمودي، الاثنين الماضي، إلى معالي وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة البوركينية، ماري لورانس إلبودو مارشال، في مقر سفارة المملكة في العاصمة البوركينية واقادوقو، المساهمة المالية المقدمة من المملكة العربية

وقال سفير خادم الحرمين الشريفين: "إن هذه المساهمة تأتي انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، التي تهدف ضمن برامجها إلى تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع، وتمكينها من المشاركة في التنمية، مؤكدًا حرص المملكة على دعم أي جهد دولي يهدف إلى عمل المرأة في مختلف المجالات.

يشار إلى أن بوركينا فاسو، استضافت الدورة "السابعة للمؤتمر الوزاري حول تمكين المرأة في دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي" التي عقدت خلال الفترة من 30 نوفمبر - 1 ديسمبر 2018، تحت شعار (تمكين المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: تحديات وآفاق المستقبل).

حضر مراسيم التسليم، ممثل منظمة التعاون الإسلامي أحمد غلاب العتيبي، وأعضاء سفارة المملكة في بوركينا فاسو.

// انتهى //

13:38ت م

0041



واقادوقو 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسسلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو، وليد بن عبدالرحمن الحمودي، الاثنين الماضي، إلى معالي وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة البوركينية، ماري لورانس إلبودو مارشال، في مقر سفارة المملكة في العاصمة البوركينية واقادوقو، المساهمة المالية المقدمة من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية بوركينا فاسو، وذلك لدعمها خلال ترؤسها الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.وقال سفير خادم الحرمين الشريفين: "إن هذه المساهمة تأتي انطلاقًا من رؤية المملكة 2030، التي تهدف ضمن برامجها إلى تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع، وتمكينها من المشاركة في التنمية، مؤكدًا حرص المملكة على دعم أي جهد دولي يهدف إلى عمل المرأة في مختلف المجالات.يشار إلى أن بوركينا فاسو، استضافت الدورة "السابعة للمؤتمر الوزاري حول تمكين المرأة في دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي" التي عقدت خلال الفترة من 30 نوفمبر - 1 ديسمبر 2018، تحت شعار (تمكين المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: تحديات وآفاق المستقبل).حضر مراسيم التسليم، ممثل منظمة التعاون الإسلامي أحمد غلاب العتيبي، وأعضاء سفارة المملكة في بوركينا فاسو.// انتهى //13:38ت م0041

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / المملكة تسلّم مساهمة مالية لجمهورية بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.