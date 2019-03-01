السعودية اليوم / "مدني الطائف" يحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني الأحد المقبل



الطائف 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

تنظم مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف بعد غدٍ، فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني تحت عنوان '' سلامة الأطفال غايتنا ''،برعاية معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وذلك في مركز جوري مول.

وأوضح مدير الادارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العميد عمر بن عبيد المقذلي، أن المعرض يتخلله مجموعة من الأنشطة والفعاليات تستهدف فئات المجتمع كافة ومن أهمها الطفل بمشاركة من الجهات الحكومية الخاصة والرائدة في مجال السلامة.

وبين أنّ الفعاليات فرصة لجميع العاملين في مجال السلامة في القطاعين الحكومي والخاص لاستعراض أوجه التعاون والفائدة لتحقيق الأهداف المتمثلة في رفع مستوى الوعي الوقائي بين جميع شرائح المجتمع للحد من وقوع الحوادث المختلفة وبالتالي التقليل من الخسائر البشرية والمادية، مشيرًا إلى أن المعرض يعد تجمعًا كبيرًا ومهمًا للمتخصصين في مجال السلامة.

// انتهى //

13:33ت م

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الطائف 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واستنظم مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف بعد غدٍ، فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني تحت عنوان '' سلامة الأطفال غايتنا ''،برعاية معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، وذلك في مركز جوري مول.وأوضح مدير الادارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العميد عمر بن عبيد المقذلي، أن المعرض يتخلله مجموعة من الأنشطة والفعاليات تستهدف فئات المجتمع كافة ومن أهمها الطفل بمشاركة من الجهات الحكومية الخاصة والرائدة في مجال السلامة.وبين أنّ الفعاليات فرصة لجميع العاملين في مجال السلامة في القطاعين الحكومي والخاص لاستعراض أوجه التعاون والفائدة لتحقيق الأهداف المتمثلة في رفع مستوى الوعي الوقائي بين جميع شرائح المجتمع للحد من وقوع الحوادث المختلفة وبالتالي التقليل من الخسائر البشرية والمادية، مشيرًا إلى أن المعرض يعد تجمعًا كبيرًا ومهمًا للمتخصصين في مجال السلامة.// انتهى //13:33ت م0038

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