السعودية اليوم / زلزال بقوة 7 درجات يضرب البيرو



واشنطن24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر جنوب شرق البيرو اليوم.

وأوضح معهد المسح الجيولوجي الأميركي أن الزلزال وقع عند الساعة 08,50 ت غ على بعد 27 كلم شمال شرق مدينة أزانغارو القريبة من الحدود مع بوليفيا.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية جراء الزلزال.

// انتهى //

13:23ت م

0037



واشنطن24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر جنوب شرق البيرو اليوم.وأوضح معهد المسح الجيولوجي الأميركي أن الزلزال وقع عند الساعة 08,50 ت غ على بعد 27 كلم شمال شرق مدينة أزانغارو القريبة من الحدود مع بوليفيا.ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية جراء الزلزال.// انتهى //13:23ت م0037

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