سياسي / رئيسة الوزراء البريطانية تلتقي العاهل الأردني



لندن 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

التقت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا مي، مساء أمس، العاهل الأردني عبدالله الثاني، بمقر الحكومة البريطانية في العاصمة لندن .

جرى خلال اللقاء ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.

كما أعربت رئيسة الوزراء البريطانية لللعاهل الأردني، عن سعادتها بمشاركة بلديهما في استضافة مؤتمر (الأردن: نمو وفرص) بالعاصمة البريطانية، مؤكدين عمق الشراكة بين المملكة المتحدة والمملكة الأردنية في مجالات مثل: الدفاع، والتجارة، وغيرهما.

// انتهى //

13:05ت م

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لندن 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسالتقت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا مي، مساء أمس، العاهل الأردني عبدالله الثاني، بمقر الحكومة البريطانية في العاصمة لندن .جرى خلال اللقاء ، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.كما أعربت رئيسة الوزراء البريطانية لللعاهل الأردني، عن سعادتها بمشاركة بلديهما في استضافة مؤتمر (الأردن: نمو وفرص) بالعاصمة البريطانية، مؤكدين عمق الشراكة بين المملكة المتحدة والمملكة الأردنية في مجالات مثل: الدفاع، والتجارة، وغيرهما.// انتهى //13:05ت م0032

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