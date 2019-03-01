السعودية اليوم / انطلاق حملة "ردك يضرك" للحد من الحوادث المرورية



الرياض 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

أطلقت لجنة التوعية الوطنية بالسلامة المرورية اليوم، "الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر استخدام الجوال وعدم التركيز أثناء القيادة"، تحت هاشتاق # ردك _ يضرك.

وتهدف الحملة التي تـأتي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وتمتد حتى نهاية شهر شعبان القادم؛ إلى توعية قائدي وقائدات المركبات بمخاطر الانشغال عن القيادة باستخدام الجوال وغيره، إضافة إلى التوعية بأهمية استخدام " كراسي الأطفال"، علاوة على نشر الإحصائيات والأرقام لضحايا هذا السلوك الخاطئ.

يذكر أن عدد الوفيات بلغ في عام 1439هـ، 460 حالة وفاة جرّاء استخدام الجوال، وعدم التركيز أثناء القيادة، بمعدل 10 وفيات أسبوعياً، فيما بلغت الحوادث المرورية في العام نفسه 161702، بمعدل 456 حادثاً يومياً.

// انتهى //

13:01ت م

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الرياض 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسأطلقت لجنة التوعية الوطنية بالسلامة المرورية اليوم، "الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر استخدام الجوال وعدم التركيز أثناء القيادة"، تحت هاشتاق # ردك _ يضرك.وتهدف الحملة التي تـأتي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وتمتد حتى نهاية شهر شعبان القادم؛ إلى توعية قائدي وقائدات المركبات بمخاطر الانشغال عن القيادة باستخدام الجوال وغيره، إضافة إلى التوعية بأهمية استخدام " كراسي الأطفال"، علاوة على نشر الإحصائيات والأرقام لضحايا هذا السلوك الخاطئ.يذكر أن عدد الوفيات بلغ في عام 1439هـ، 460 حالة وفاة جرّاء استخدام الجوال، وعدم التركيز أثناء القيادة، بمعدل 10 وفيات أسبوعياً، فيما بلغت الحوادث المرورية في العام نفسه 161702، بمعدل 456 حادثاً يومياً.// انتهى //13:01ت م0031

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