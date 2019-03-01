السعودية اليوم / أرامكو تدرب 300 طالب بتعليم الطائف على برنامج التدريب والتوظيف



الطائف 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي، بالتعاون مع شركة أرامكو

وجرى خلال البرنامج تقديم عرض مرئي وشرح مفصل لبرنامج التدرج المهني لتوفير التدريب لخريجي الثانوية, وإعدادهم للالتحاق بوظائف مختلفة بحسب مستوياتهم الأكاديمية في أرامكو السعودية.

ويستهدف البرنامج طلاب المرحلة الثانوية من مدارس تعليم الطائف، حيث تشرف شركة أرامكو السعودية على البرنامج من خلال تدريب الطلاب الخريجين من المرحلة الثانوية لتأهيلهم وتوظيفهم وتمكينهم من تحديد مساراتهم الوظيفية المستقبلية.

ومن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي لوفد شركة أرامكو تنفيذهم لهذه المبادرة التي تهدف لاستقطاب وصقل مواهب الطلاب وتسهم في بناء مجتمع يعي مسؤولياته.

// انتهى //

12:57ت م

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الطائف 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي، بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية أمس, برنامج التدريب والتوظيف، بحضور مشرفي التوجيه والإرشاد والمرشدين الطلابيين وعدد من ممثلي شركة أرامكو , بحضور أكثر من 300 طالب من المدارس الثانوية، وذلك على مسرح الإدارة بحي الفيصلية.وجرى خلال البرنامج تقديم عرض مرئي وشرح مفصل لبرنامج التدرج المهني لتوفير التدريب لخريجي الثانوية, وإعدادهم للالتحاق بوظائف مختلفة بحسب مستوياتهم الأكاديمية في أرامكو السعودية.ويستهدف البرنامج طلاب المرحلة الثانوية من مدارس تعليم الطائف، حيث تشرف شركة أرامكو السعودية على البرنامج من خلال تدريب الطلاب الخريجين من المرحلة الثانوية لتأهيلهم وتوظيفهم وتمكينهم من تحديد مساراتهم الوظيفية المستقبلية.ومن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي لوفد شركة أرامكو تنفيذهم لهذه المبادرة التي تهدف لاستقطاب وصقل مواهب الطلاب وتسهم في بناء مجتمع يعي مسؤولياته.// انتهى //12:57ت م0030

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