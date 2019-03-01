المسند يحذر: عاصفة غبارية على أجزاء من الرياض و”الشرقية” والأحساء

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أوضح الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية(تسميات)، أن عاصفة غبارية تشكلت صباح اليوم، كثافتها متوسطة، وتتحرك ناحية الجنوب، ونطاق تأثيرها حالياً على أجزاء من منطقة الرياض، بما فيها العاصمة.

وأضاف المسند، عبر حسابه على “تويتر”، أن العاصفة تشمل الخرج وسدير والزلفى، وأجزاء من الشرقية وتشمل الأحساء.

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مضيفا أن التوقعات تفيد بأن العاصفة تبلغ الأفلاج والربع الخالي لاحقا.