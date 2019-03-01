الان تتابع “مكافحة المخدرات”: الإطاحة بشخصين وضبط 46 كجم من “الحشيش” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات تمكنت إدارة مكافحة المخدرات في عسير، من الإطاحة بشخصين يمتهنان ترويج المواد المخدرة. وبخطة محكمة، جرى ضبط المتهمين وعثر بحوزتهما على 46 كيلو جرام من نبات الحشيش المخدر.

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