، بدء استقبال طلبات القبول في برنامج المنح بجامعة نجران .. الأحد المقبل ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الداخلية" و"الخارجية".. لغاية 29 شعبان المقبل

تبدأ جامعة نجران، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل الأحد المقبل، في استقبال طلبات القبول في برنامج المنح الداخلية والخارجية لغير السعوديين الراغبين في الدراسة في الجامعة، ويستمر لغاية 29 من شهر شعبان المقبل، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري؛ أن شروط القبول في المنح الداخلية للطلاب والطالبات الحصول على نسبة 90 % في الثانوية العامة، و80 % في القدرات العامة، وللراغبين في التخصصات بعد السنة التحضيرية يتطلب منه 80 %‎‎فأكثر في التحصيلي للدخول في المفاضلة، إضافة إلى أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية من داخل المملكة.

وأشار إلى أن القبول يقتصر على الإمكانات المتاحة في الأقسام، حيث تتم المفاضلة بين المتقدمين حسب معايير القبول، ولا يحق لطالب المنحة تغيير قبوله، ويتاح له تغيير التخصص وفق إجراءات التغيير النظامية بعد دراسة فصل دراسي على الأقل، لافتاً الانتباه إلى أنه يتم القبول في جميع التخصصات ما عدا الصحية، ويشترط ألا يكون قد مضى على شهادة الطالب خمس سنوات منذ تخرجه في الثانوية والأولوية تكون لحديثي التخرج، كما يتطلب القبول أيضاً أرشفة صورة واضحة للإقامة سارية المفعول، وشهادة الثانوية العامة.