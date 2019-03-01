، الشرطة الصومالية: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مقديشيو إلى 29 قتيلاً و80 جريحاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - المسلحون يقاتلون من داخل منزل مدني وسط العاصمة

أعلنت الشرط الصومالية، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي نفّذته حركة الشباب الإرهابية، وسط العاصمة الصومالية مقديشيو، إلى 29 قتيلاً و80 جريحاً.

وقال الرائد في شرطة العاصمة، موسى علي: "حتى الآن، نعلم أن 29 شخصاً معظمهم من المدنيين قُتلوا في انفجار أمس، وأُصيب 80 آخرون، وما زال المسلحون يقاتلون من داخل منزل مدني وسط العاصمة، مما يرشح ارتفاع عدد القتلى".