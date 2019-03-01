محمد بن مسعود - الدمام - يشمل ميليشياته بجناحيها العسكري والسياسي وتفرعاتها كافة صادق البرلمان البريطاني بغرفتيه، أمس، على تصنيف "حزب الله" بجناحيه العسكري والسياسي "منظمة إرهابية". وصوّت مجلس اللوردات لمصلحة مشروع قرار حكومي طرحه وزير الداخلية ساجد جاويد؛ بحظر الجناح السياسي لميليشيات "حزب الله" اللبناني، وتصنيفه جماعة إرهابية. يأتي التصويت بعد أن أقرّ مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع القرار. ووفقًا للقرار تعد ميليشيا "حزب الله" اللبناني، بتفرعاتها كافة، منظمة إرهابية، ونتيجة لذلك فإن القانون البريطاني سيعاقب كل مَن يدعم أو ينضم أو يروّج لميليشيات "حزب الله" اللبناني الإرهابي؛ حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن أكثر من 10 سنوات. البرلمان البريطاني يصادق على تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-03-01 صادق البرلمان البريطاني بغرفتيه، أمس، على تصنيف "حزب الله" بجناحيه العسكري والسياسي "منظمة إرهابية". وصوّت مجلس اللوردات لمصلحة مشروع قرار حكومي طرحه وزير الداخلية ساجد جاويد؛ بحظر الجناح السياسي لميليشيات "حزب الله" اللبناني، وتصنيفه جماعة إرهابية. يأتي التصويت بعد أن أقرّ مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع القرار. Advertisements ووفقًا للقرار تعد ميليشيا "حزب الله" اللبناني، بتفرعاتها كافة، منظمة إرهابية، ونتيجة لذلك فإن القانون البريطاني سيعاقب كل مَن يدعم أو ينضم أو يروّج لميليشيات "حزب الله" اللبناني الإرهابي؛ حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن أكثر من 10 سنوات. 01 مارس 2019 - 24 جمادى الآخر 1440 12:58 PM يشمل ميليشياته بجناحيها العسكري والسياسي وتفرعاتها كافة يشمل ميليشياته بجناحيها العسكري والسياسي وتفرعاتها كافة صادق البرلمان البريطاني بغرفتيه، أمس، على تصنيف "حزب الله" بجناحيه العسكري والسياسي "منظمة إرهابية". وصوّت مجلس اللوردات لمصلحة مشروع قرار حكومي طرحه وزير الداخلية ساجد جاويد؛ بحظر الجناح السياسي لميليشيات "حزب الله" اللبناني، وتصنيفه جماعة إرهابية. يأتي التصويت بعد أن أقرّ مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع القرار. ووفقًا للقرار تعد ميليشيا "حزب الله" اللبناني، بتفرعاتها كافة، منظمة إرهابية، ونتيجة لذلك فإن القانون البريطاني سيعاقب كل مَن يدعم أو ينضم أو يروّج لميليشيات "حزب الله" اللبناني الإرهابي؛ حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن أكثر من 10 سنوات. ، البرلمان البريطاني يصادق على تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية ،

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