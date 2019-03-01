السعودية تصدر توضيحا حول حريق القطار في مصر

أكدت المملكة العربية السعودية، عدم وجود ضحايا سعوديين في حادث حريق القطار الذي وقع يوم الاربعاء الماضي في منطقة رمسيس وسط العاصمة المصرية القاهرة.

أكد السفير السعودي لدى القاهرة، أسامة نقلي، عدم وجود أي مواطنين من أبناء المملكة بين ضحايا ومصابي حريق قطار محطة مصر الذي وقع في القاهرة الأربعاء الماضي.

وقال نقلي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر ": إنه لا يوجد بين ضحايا محطة قطارات مصر أو المصابين أي مواطنين سعوديين ولله الحمد.

وقدم سفير المملكة في القاهرة، خالص تعازيه لذوي الضحايا وأن يلهمهم الصبر والسلوان، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء.

واندلع حريق كبير جراء اصطدام جرار قطار بحاجز خرساني، في محطة رمسيس للقطارات وسط القاهرة، ما ادى لمصرع 22 شخصا واصابة 40 اخرين.