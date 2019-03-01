الأرصاد تحذِّر من رياح ترابية على 20 منطقة بالسعودية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عدة تنبيهات؛ بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، تتعلق بنشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، على بعض مناطق المملكة.

وأفادت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأنّ هذه الحالة المناخية تسود من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً.

وتضّمنت المناطق، مكة المكرمة وتشمل (القنفذة، الليث، الشعيبة، المويه، رنيه، ظلم، الطريق الواصل إلى جازان والأجزاء المجاورة)، والمدينة المنورة، وتشمل (آبار الماشي، مهد الذهب، الحناكية، ينبع، الرايس، بدر، اليتمة، الطريق الواصل إلى مكة المكرمة والأجزاء المجاورة)، وعسر، وتشمل (بيشة، تثليث والأجزاء المجاورة لها).

وكانت الهيئة قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس، اليوم الجمعة، في المملكة، توقعت فيه استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

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وقالت الهيئة إنَّ مناطق «الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية» تتأثر باستمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار؛ ما يتسبَّب في تكوُّن عواصف ترابية تؤدّي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة يصل تأثيره إلى منطقة نجران.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنَّ السماء تكون غائمة جزئيًا على شمال غرب وغرب المملكة.

وتسجل «نجران، وشرورة» أعلى درجة حرارة لتصل إلى 33 درجة، فيما تسجل طريف أدنى درجة حرارة بـ2 درجة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت الهيئة أنَّ الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 45 كيلومترًا/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.