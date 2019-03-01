«سند محمد بن سلمان» يطالب بتحديث المعلومات البنكية

طالب برنامج «سند محمد بن سلمان» المتقدمين الذين تمَّت مطابقة بياناتهم، بتحديث بياناتهم البنكية.

وأوضح الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التواصل تويتر، أنه «استكمالًا للإجراءات، نأمل من المتقدمين لبرنامج سند محمد بن سلمان للزواج، المتطابقة بياناتهم؛ تحديث المعلومات البنكية».

وكان برنامج سند محمد بن سلمان، قد أوضح في وقت سابق، الإجراء المتبع إذا تغيرت البيانات الشخصية للمتقدمين في البرنامج، مبينًا -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنه إذا طرأ أي تغيُّر على المعلومات الشخصية لحالة المتقدم للبرنامج، فبإمكانه تحديث حالته لدى الجهات المعنية ثم إعادة التقديم مرة أخرى.

يذكر أن «سند محمد بن سلمان للزواج» تعد من أهم مبادرات البرنامج، ويتم التقدم لها عبر ست خطوات تشمل: إنشاء حساب جديد، ثم اجتياز دورة الوعي المالي، ثم استكمال البيانات الشخصية، والتحقق من الأهلية، وظهور النتائج؛ حيث يتم دعوة المؤهلين إلى إكمال بياناتهم، وأخيرًا صرف العطاء.

Advertisements

وشروط التقدم للحصول على «سند الزواج» تتضمن أن يكون الزوج والزوجة سعوديين، وأن يكون عمر الزوج 21 - 40 سنة، والزوجة 18 - 40 سنة، وأن يكون الزواج الأول للرجل، وأن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى، وألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم، وألا يتجاوز الدخل الشهري 4000 ريال، وألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال، وإتمام دورة الوعي المالي، وتحقيق درجة لا تقل عن 60%. ولأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة أولوية.

وأطلق الأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع) مطلع العام الجاري 2019م، برنامجًا حمل اسم «سند محمد بن سلمان»، وبدأ بأول مبادراته «سند الزواج».

ويهدف برنامج «سند محمد بن سلمان» إلى تلمُّس احتياج فئات المجتمع المختلفة، ومساندتها لتحقيق التنمية والازدهار وتقديم الدعم المادي لشرائح المجتمع السعودي من خلال آليات ملائمة.

كما يهدف إلى توحيد جهود العمل غير الربحي المُختص بالمساندة المادية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع؛ لإيجاد نوع من التوازن بين فئاته، من خلال مبادرات فعالة تهدف إلى تقديم العون المباشر، وتضع في الوقت ذاته التحولات الاقتصادية، والطموحات المُستقبلية، بعين الاعتبار حتى تصنع أثرًا مستدامًا وأقوى في الرسالة.