السعودية اليوم / استخدام حفّار لانقاذ ضحايا انهيار منجم في إندونيسيا



جاكرتا 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

بدأت جهات الإنقاذ في إندونيسيا اليوم، الاستعانة بحفّار ميكانيكي في جهود البحث عن 30 شخصًا في عداد المفقودين، بعد ثلاثة أيام من انهيار منجم غير مرخص.

وقال رئيس وكالة الحماية المدنية المحلية، عبدالمعين بابوتونجان: "ارتفع عدد الوفيات بسبب الحادث الذي وقع الثلاثاء الماضي إلى ثمان حالات، وأنقذ 20 عاملاً".

وأضاف، أحضرنا حفّارًا للإسراع من وتيرة استعادة الضحايا، لأن فرصة العثور على ناجين ضعيفة.

يذكر أن الحوادث القاتلة التي يتعرض لها عمال المناجم، أمر شائع في إندونيسيا.

// انتهى //

11:51ت م

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جاكرتا 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسبدأت جهات الإنقاذ في إندونيسيا اليوم، الاستعانة بحفّار ميكانيكي في جهود البحث عن 30 شخصًا في عداد المفقودين، بعد ثلاثة أيام من انهيار منجم غير مرخص.وقال رئيس وكالة الحماية المدنية المحلية، عبدالمعين بابوتونجان: "ارتفع عدد الوفيات بسبب الحادث الذي وقع الثلاثاء الماضي إلى ثمان حالات، وأنقذ 20 عاملاً".وأضاف، أحضرنا حفّارًا للإسراع من وتيرة استعادة الضحايا، لأن فرصة العثور على ناجين ضعيفة.يذكر أن الحوادث القاتلة التي يتعرض لها عمال المناجم، أمر شائع في إندونيسيا.// انتهى //11:51ت م0023

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