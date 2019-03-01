سياسي / اهتمامات الصحف الجزائرية

الجزائر 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، الضوء على تحذيرات رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى أمس، أمام البرلمان، من سيناريو شبيه لما جرى لسوريا في الجزائر، ومناشدته الشعب الجزائري مقاومة محاولات جر البلاد للفوضى، وعدم الاستجابة للحراك المعارض، لترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، لفترة رئاسية خامسة.وأبرزت صحف الجمعة، تأكيد نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح أمس، على هامش مناورات بجنوب الجزائر، "أن أسمى وأغلى ما يتمناه الجيش الوطني ويعمل على تجسيده ميدانيًا لفائدة وطنه وإخوانه المواطنين، هو أن يراهم دومًا يحسون بل ويعيشون في كنف الأمن وأجواء راحة البال".وتطرقت إلى الوضع في ليبيا، لافتة إلى أن بعثة الأمم المتحدة هناك، أعلنت أمس، اتفاق رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، على إنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا وإجراء انتخابات عامة.وفي متفرقات أخرى.. أخبرت صحف الجزائر، عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يعقد قمة أخرى مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون، وتأكيده فشل قمة هانوي، ودعوة باكستان لجارتها الهند إلى بدء مفاوضات من أجل تفادي حربًا أخرى.// انتهى //11:39ت م0022