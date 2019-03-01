السعودية اليوم / أمانة نجران تنفذ جولات رقابية على الملاحم والمطاعم



نجران 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

نفّذت أمانة منطقة نجران أمس، جولات تفتيشية على الملاحم والمطاعم بمدينة نجران، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية ورصد المخالفات ومعالجتها.

وأبان مدير إدارة الرقابة الشاملة بأمانة نجران فائز بن رجاء ،أنه تم خلال الجولات ضبط عدد من المخالفات الصحية المتمثلة في وجود سكن عمال ومسلخ ملحق بإحدى الملاحم، وتدني مستوى النظافة العامة، وعدم تغطية أوعية النفايات، وعدم الالتزام بالزي الرسمي، وانتهاء الرخص البلدية، وعدم وجود مصائد للحشرات، مشيراً إلى أنه جرى تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية المعمول به في وزارة الشؤون البلدية والقروية بحق المخالفين.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة عبد الله آل فاضل، أن هذه الجولات تأتي استمراراً لبرنامج "غذاؤكم أمانة" الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتنفيذاً لتوجيهات أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين بن عيبان الرامية إلى بذل المزيد من الجهود وتكثيف الجولات الميدانية لضبط المخالفين وتطبيق النظام بحقهم، داعياً الجميع إلى التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال الحساب الرسمي ورقم الطوارئ (940).

// انتهى //

11:27ت م

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نجران 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسنفّذت أمانة منطقة نجران أمس، جولات تفتيشية على الملاحم والمطاعم بمدينة نجران، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية ورصد المخالفات ومعالجتها.وأبان مدير إدارة الرقابة الشاملة بأمانة نجران فائز بن رجاء ،أنه تم خلال الجولات ضبط عدد من المخالفات الصحية المتمثلة في وجود سكن عمال ومسلخ ملحق بإحدى الملاحم، وتدني مستوى النظافة العامة، وعدم تغطية أوعية النفايات، وعدم الالتزام بالزي الرسمي، وانتهاء الرخص البلدية، وعدم وجود مصائد للحشرات، مشيراً إلى أنه جرى تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية المعمول به في وزارة الشؤون البلدية والقروية بحق المخالفين.من جانبه أكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة عبد الله آل فاضل، أن هذه الجولات تأتي استمراراً لبرنامج "غذاؤكم أمانة" الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية، وتنفيذاً لتوجيهات أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين بن عيبان الرامية إلى بذل المزيد من الجهود وتكثيف الجولات الميدانية لضبط المخالفين وتطبيق النظام بحقهم، داعياً الجميع إلى التعاون مع الأمانة بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال الحساب الرسمي ورقم الطوارئ (940).// انتهى //11:27ت م0020

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