سياسي / اهتمامات الصحف السودانية



الخرطوم 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

أبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إشادة النائب الأول للرئيس السوداني وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد إبن عوف، خلال استقباله أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، على بن حسن جعفر، بمستوى العلاقات الثنائية مع المملكة العربية

وركزت صحف الجمعة على تأكيد الحكومة اليمنية، أن أي إفشال لاتفاق السويد بخصوص الحديدة، سينسف المسار السياسي برمته في اليمن، ودعوتها المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

ولفتت الانتباه إلى إعادة الحكومة الفلسطينية أموال الضرائب الفلسطينية إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسبب اقتطاعها جزءًا منها.

وسلطت صحف السودان الضوء على إقرار المبعوث الخاص للأمم المتحدة الجديد إلى سوريا، جير بيدرسن، يوم أمس، بصعوبة مهمته، وأن النزاع أبعد من أن ينتهي هناك.

// انتهى //

11:13ت م

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الخرطوم 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، إشادة النائب الأول للرئيس السوداني وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد إبن عوف، خلال استقباله أمس، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، على بن حسن جعفر، بمستوى العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية ، وموقف السودان الثابت والمساند للمملكة.وركزت صحف الجمعة على تأكيد الحكومة اليمنية، أن أي إفشال لاتفاق السويد بخصوص الحديدة، سينسف المسار السياسي برمته في اليمن، ودعوتها المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط على مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.ولفتت الانتباه إلى إعادة الحكومة الفلسطينية أموال الضرائب الفلسطينية إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسبب اقتطاعها جزءًا منها.وسلطت صحف السودان الضوء على إقرار المبعوث الخاص للأمم المتحدة الجديد إلى سوريا، جير بيدرسن، يوم أمس، بصعوبة مهمته، وأن النزاع أبعد من أن ينتهي هناك.// انتهى //11:13ت م0018

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.