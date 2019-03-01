سياسي / مسلحو طالبان يهاجمون منشأة عسكرية جنوب أفغانستان



كابول 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

هاجم مسلحو طالبان، مساء أمس، مجمعًا عسكريًا كبيرًا بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، يضم قوات أمنية مسؤولة عن إقليمي هلمند ونيمرو. كما ينتشر بداخله جنود ومستشارون عسكريون أمريكيون، وذلك حسبما أفاد مسؤولون محليون بحكومة إقليم هلمند، في بيان.

وجاء بالبيان، أنه تم صد الهجوم على المنشأة العسكرية، الذي أدى إلى مقتل ثلاثة انتحاريين، وستة مهاجمين مسلحين.

// انتهى //

11:06ت م

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كابول 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسهاجم مسلحو طالبان، مساء أمس، مجمعًا عسكريًا كبيرًا بإقليم هلمند جنوب أفغانستان، يضم قوات أمنية مسؤولة عن إقليمي هلمند ونيمرو. كما ينتشر بداخله جنود ومستشارون عسكريون أمريكيون، وذلك حسبما أفاد مسؤولون محليون بحكومة إقليم هلمند، في بيان.وجاء بالبيان، أنه تم صد الهجوم على المنشأة العسكرية، الذي أدى إلى مقتل ثلاثة انتحاريين، وستة مهاجمين مسلحين.// انتهى //11:06ت م0016

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